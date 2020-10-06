В Подмосковье задержали производителей поддельных табачных акцизов

Бюджет страны понес миллионные потери

Действующую подпольную типографию обнаружили полицейские в одном из частных домов Подмосковья. Там печатали только специальные табачные марки, но зато в промышленных масштабах.

Станок зарубежного производства, даже подержанный, стоит почти 1,5 миллиона рублей. Работает отлично, без сбоев. Бумага, краски, немного масла для механизмов – и всего через несколько минут машина выдает партию готовой продукции, передает "ТВ Центр".

Картинка при ближайшем рассмотрении точно повторяет акцизную марку для табачных изделий. Но добавить несколько степеней защиты на нее работники кустарной типографии не смогли. Поэтому продукцию организатор производства называет сувенирной, а свою причастность к изготовлению отрицает. Говорит, что специализировался на экономических вопросах.

Типографию обустроили в цокольном этаже частного дома в Солнечногорске. Помимо оборудования, следователи обнаружили там более 11 миллионов готовых акцизов и еще 30 миллионов заготовок для поддельных марок. Типография свои услуги не рекламировала, но, судя по объемам производства, печатный двор был широко известен в узких кругах.

"Установлено, что фигуранты реализовывали товар оптовыми партиями физическим лицам на территории московского региона. По предварительным данным, бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере 10 миллионов рублей. Следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

До суда подозреваемые останутся под стражей. Любителям тисненого офсета и запаха типографской краски грозит до двух лет лишения свободы.

Иван Колесников. "ТВ Центр".

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