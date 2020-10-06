ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье задержали производителей поддельных табачных акцизов

15:21
  • вторник
  • 06 октября 2020

Бюджет страны понес миллионные потери

Действующую подпольную типографию обнаружили полицейские в одном из частных домов Подмосковья. Там печатали только специальные табачные марки, но зато в промышленных масштабах.

Станок зарубежного производства, даже подержанный, стоит почти 1,5 миллиона рублей. Работает отлично, без сбоев. Бумага, краски, немного масла для механизмов – и всего через несколько минут машина выдает партию готовой продукции, передает "ТВ Центр".

Картинка при ближайшем рассмотрении точно повторяет акцизную марку для табачных изделий. Но добавить несколько степеней защиты на нее работники кустарной типографии не смогли. Поэтому продукцию организатор производства называет сувенирной, а свою причастность к изготовлению отрицает. Говорит, что специализировался на экономических вопросах.

Типографию обустроили в цокольном этаже частного дома в Солнечногорске. Помимо оборудования, следователи обнаружили там более 11 миллионов готовых акцизов и еще 30 миллионов заготовок для поддельных марок. Типография свои услуги не рекламировала, но, судя по объемам производства, печатный двор был широко известен в узких кругах.

"Установлено, что фигуранты реализовывали товар оптовыми партиями физическим лицам на территории московского региона. По предварительным данным, бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере 10 миллионов рублей. Следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

До суда подозреваемые останутся под стражей. Любителям тисненого офсета и запаха типографской краски грозит до двух лет лишения свободы.

Иван Колесников. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Подпольная типография
Подпольная типография
Подпольная типография
Подпольная типография
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.