В Москве возводят Национальный космический центр

Что входит в проект и когда ждать открытия?

Вверх - к звездам. В Москве приступают к строительству уникального объекта - Национального космического центра. Площадка в Филёвской пойме расчищена, а уже через несколько лет там будет возведена 200-метровая башня. В ней разместятся штаб-квартира Роскосмоса и центр управления полетами.

На стройке "Национального космического центра" правила практически как у космонавтов на орбите. Каждый рабочий на своем месте, у каждого - определенный фронт работ. Без жесткого системного подхода построить такой объект в установленные сроки просто невозможно. Каждый шаг здесь выверен, время исполнения задания четко определено, передает "ТВ Центр".

Проект уникальный. С архитектурной и инженерной точки зрения. Апогеем строительства станет 267-метровая башня с 20-метровым декоративным шпилем. Сейчас заложен фундамент высотки. Её строительство начнётся в конце этого года. В результате весь комплекс сможет вместить до 20 тысяч человек.

Площадь будущего Национального космического центра больше 250 тысяч квадратных метров. Чтобы построить такое сооружение, потребуется 160 тысяч кубометров бетона и несколько сотен армированных колонн. Каждая весом в 1500 килограммов.

Президент Росси идею строительства Национального космического Центра поддержал . В комплексе разместятся главный офис госкорпорации "Роскосмос" и отраслевые компании. Кроме того, появится образовательное и лабораторное отделения, а также музей космонавтики.

Территория центра будет полностью открыта да жителей. Вокруг зданий разобьют сквер. Планируется развивать дорожно-транспортную инфраструктуру для удобного подъезда к комплексу и исключения автомобильных заторов.

"Город проинвестировал большое количество средств в создание транспортной инфраструктуры. Это автомобильные дороги, связки "Звенигородки", связка с набережными, строительство объектов метрополитена, там пересекается несколько линий. Строительство МЦК, возведение северного дублёра Кутузовского проспекта", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Сейчас полностью завершен подготовительный этап. В ближайшее время начнётся возведение первых этажей. Откроется центр в 2023 году

Илья Данильцев, Евгений Рыбин и Константин Григорьев, "ТВ Центр".

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