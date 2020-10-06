В центре сюжета один из важнейших эпизодов ВОВ

В Москве прошел предпремьерный показ фильма "Подольские курсанты". Сюжет героической драмы основан на событиях октября 1941-го года, когда курсанты и преподаватели артиллерийского и пехотного училищ в Подольске 12 дней должны были держать оборону на Ильинском рубеже.

Батальные сцены воплощены с исторической точностью. Детально воссозданы танки, оружие, костюмы и грим. По этой ленте можно изучать один из важных эпизодов Великой Отечественной войны, передает "ТВ Центр".

"Мы намеревались его показать в мае месяце, к 75-летию великой Победы, но пандемия помешала этому. Дай Бог, премьера состоится 2 ноября в Москве в кинотеатре "Октябрь". Во всех залах. Так это должно быть! И никто не смейте заболеть!", - заявил генеральный продюсер фильма "Подольские курсанты" Игорь Угольников.

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