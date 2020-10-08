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В Новой Москве на волю выпустили два десятка диких птиц

15:18
  • четверг
  • 08 октября 2020

Их подобрали на улице

В Новой Москве на волю после реабилитации выпустили диких птиц и одного ужа. Подобная акция проходит каждый год, передает "ТВ Центр".

В дикую природу вернулись ушастые совы, серые неясыти, утки, соколы и ястребы, всего 22 пернатых. Их подобрали на улицах города. Чаще всего после звонка на горячую линию. А вот уж отличился - его обнаружили  в салоне автомобиля.

Все звери получали помощь в Центре реабилитации. На этот раз лесные гости были явно готовы присоединиться к своим сородичам, хотя  далеко улетать  и не собирались. Утки, например, сразу для обитания выбрали местный пруд.

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