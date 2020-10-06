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Врач объяснил, когда ждать результатов от ограничений по COVID-19

15:11
  • вторник
  • 06 октября 2020

С понедельника в некоторых регионах ужесточили меры профилактики коронавируса

Инфекционист Николай Малышев рассказал, что первые результаты от введенных с 5 октября ограничений станут заметны не раньше чем через 10 дней.

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В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

"По-новому стали жить с понедельника: школы закрыли, лица старше 65 лет и с хроническими заболеваниями остаются дома, от 30-50% персонала должны работать дистанционно. Думаю, через дней 10 мы увидим все-таки результат этой политики", - считает врач.

Он добавил, что нынешние показатели в стране сравнимы с майскими, передает РИА Новости.

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