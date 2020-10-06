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Путин о COVID-19 в России: мы готовы к любому развитию событий

14:30
  • вторник
  • 06 октября 2020

Вирус пока не думает отступать

Угроза коронавируса пока не думает уходить из России, но наша страна готова к любому развитию ситуации.
Антирекорд: 1049 пациентов с COVID-19 госпитализировано в Москве за сутки

Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций в формате видеоконференции.

"Угроза вируса еще не ушла, она не отступила, но мы готовы к любому развитию ситуации. Будем действовать четко и согласованно, будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему здравоохранения", - добавил Путин.

За сутки в России выявили 11615 заболевших коронавирусом, скончались 188 человек, вылечились - 6252.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1237504 случая заражения коронавирусом. Скончались 21663 человека. Выздоровели 988576 пациентов.

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