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Путин: угроза коронавируса не отступила

14:46
  • вторник
  • 06 октября 2020

Но Россия готова к любому развитию ситуации

Социальные обязательства государства должны быть приоритетными в трёхлетнем бюджете России. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших думских фракций. Он провёл её по видеосвязи из Ново-Огарёва, передает "ТВ Центр".

Президент подчеркнул роль Государственной Думы в политической жизни страны. На рассмотрение депутатов поступил главный финансовый документ. Ряд мер по дополнительной поддержке населения, промышленности и бизнеса, принятые этой весной в условиях пандемии, носят долгосрочный характер и должны быть отражены в новом бюджете. Также необходимо работать над реализацией изменений в Конституцию.

"Важнейшая задача – это реализация новых положений Конституции Российской Федерации. Поправки, которые поддержали граждане страны, серьёзные и значимые. Они затрагивают вопросы социальной политики и экономики, науки и образования, патриотического воспитания, духовно-нравственной сферы, нацелены на дальнейшее повышение роли гражданского общества в жизни страны, на выстраивание эффективной системы баланса в государственной власти. Впереди масштабная и при этом очень тонкая, я бы сказал, ювелирная правотворческая работа. Надо так её выстроить, чтобы обеспечить прямой контакт, усилить обратную связь с гражданами, вашими избирателями. Они уже стали полноправными соавторами новых поправок в Основной закон. Надо и дальше ориентироваться на их мнение, их ожидания от того, что именно и как должна изменить в повседневной жизни та или иная новая норма основного закона", - сказал Владимир Путин.

Президент также высказался о ситуации с коронавирусом. По словам президента, угроза COVID-19 не отступила, но Россия готова к любому развитию событий. Он заверил, что власти будут и дальше поддерживать граждан, социальную сферу и систему здравоохранения.

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