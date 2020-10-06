Россияне рассказали о своих зарплатных ожиданиях

В опросе участвовали 3 800 человек

35% участников опроса компании IDF Eurasia заявили, что их устроит зарплата в 70-90 тысяч рублей. 29% хотят зарплату в 50-70 тысяч. 17% считают приемлемым доход в 90 тысяч рублей, а еще 19% готовы получать сумму до 50 тысяч рублей.

63% респондентов ждут, что их будущий работодатель предоставит добровольное медицинское страхование. 44% ищут компанию, где давали бы беспроцентные займы и предлагали доплату в случае временной потери трудоспособности или ухода в декрет. 35% хотят работать в фирме, компенсирующей расходы на проезд или предоставляющей корпоративный автомобиль. Для 43% россиян важно, чтобы на новой работе у них была возможность трудиться онлайн.

"Почти треть россиян (31%) согласны поступиться своими зарплатными ожиданиями в случае, если их будут готовы принять на работу, но предложат меньшие деньги, чем они запрашивали", - говорится в материале.

Как передает ТАСС, 52% респондентов "скорее не согласны" на более низкую зарплату. 17% "однозначно не согласны" снизить свои зарплатные ожидания.

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