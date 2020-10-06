ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне рассказали о своих зарплатных ожиданиях

14:53
  • вторник
  • 06 октября 2020

В опросе участвовали 3 800 человек

35% участников опроса компании IDF Eurasia заявили, что их устроит зарплата в 70-90 тысяч рублей. 29% хотят зарплату в 50-70 тысяч. 17% считают приемлемым доход в 90 тысяч рублей, а еще 19% готовы получать сумму до 50 тысяч рублей. 
Названы города России с самой высокой зарплатой

63% респондентов ждут, что их будущий работодатель предоставит добровольное медицинское страхование. 44% ищут компанию, где давали бы беспроцентные займы и предлагали доплату в случае временной потери трудоспособности или ухода в декрет. 35% хотят работать в фирме, компенсирующей расходы на проезд или предоставляющей корпоративный автомобиль. Для 43% россиян важно, чтобы на новой работе у них была возможность трудиться онлайн.  

"Почти треть россиян (31%) согласны поступиться своими зарплатными ожиданиями в случае, если их будут готовы принять на работу, но предложат меньшие деньги, чем они запрашивали", - говорится в материале. 

Как передает ТАСС, 52% респондентов "скорее не согласны" на более низкую зарплату. 17% "однозначно не согласны" снизить свои зарплатные ожидания.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Офис
Офис
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.