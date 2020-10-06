ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Титов: Агентство промышленного развития Москвы запустило банк высокотехнологичных решений

15:01
  • вторник
  • 06 октября 2020

Парламентарий отметил преимущества столичных мер поддержки бизнеса

Агентство промышленного развития Москвы запустило банк высокотехнологичных решений, о нем рассказал депутат Московской городской думы Андрей Титов. По словам парламентария, проект дает предпринимателям возможность найти передовые разработки для оптимизации производства и расширения сотрудничества с городскими промышленными предприятиями.

Депутат МГД Бускин: Бережные к городскому наследию технологии становятся снова востребованными
Депутат МГД Елена Самышина рассказала о пилотном проекте системы цифровой поддержки врачей

Подобные меры поддержки позволяют бизнесу не просто продержаться в сложный период, но и по-новому оценить собственные возможности, а потому они не менее важны, чем послабления и льготы.

"Цифровые разработки, которые сегодня есть в банке высокотехнологичных решений, предлагаются по трем направлениям - аппаратные решения, программные решения и предложения от компаний, которые предлагают интеграцию автоматизированных решений. На московском рынке работает около 150 компаний этого направления. Среди предлагаемых технологий есть и программное обеспечение, и роботы-манипуляторы для циклических производственных операций", - объяснил депутат.

Титов уверен, что проект позволит предпринимателям сэкономить время и по-новому подойти к процессу выбора подрядчиков. Каждый предприниматель сможет оставить запрос на подбор технологического решения под индивидуальные задачи, передает АГН "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
IT-специалист
IT-специалист
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.