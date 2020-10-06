Депутат МГД Титов: Агентство промышленного развития Москвы запустило банк высокотехнологичных решений

Парламентарий отметил преимущества столичных мер поддержки бизнеса

Агентство промышленного развития Москвы запустило банк высокотехнологичных решений, о нем рассказал депутат Московской городской думы Андрей Титов. По словам парламентария, проект дает предпринимателям возможность найти передовые разработки для оптимизации производства и расширения сотрудничества с городскими промышленными предприятиями.

Подобные меры поддержки позволяют бизнесу не просто продержаться в сложный период, но и по-новому оценить собственные возможности, а потому они не менее важны, чем послабления и льготы.

"Цифровые разработки, которые сегодня есть в банке высокотехнологичных решений, предлагаются по трем направлениям - аппаратные решения, программные решения и предложения от компаний, которые предлагают интеграцию автоматизированных решений. На московском рынке работает около 150 компаний этого направления. Среди предлагаемых технологий есть и программное обеспечение, и роботы-манипуляторы для циклических производственных операций", - объяснил депутат.

Титов уверен, что проект позволит предпринимателям сэкономить время и по-новому подойти к процессу выбора подрядчиков. Каждый предприниматель сможет оставить запрос на подбор технологического решения под индивидуальные задачи, передает АГН "Москва".

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