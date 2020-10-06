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Мишустин выделил более 11 миллиардов работающим с больными COVID-19

15:31
  • вторник
  • 06 октября 2020

Финансы идут из резервного фонда

Более 11 миллиардов рублей выделило правительство на выплаты медикам, работающим с больными COVID-19. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 11 254 904,3 тыс. рублей", - сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

В распоряжении отмечается, что средства предоставляются российским регионам для обеспечения стимулирующих выплат. Они положены медицинским и иным работникам, непосредственно оказывающим медицинскую помощь гражданам с выявленной коронавирусной инфекцией.

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