Мишустин выделил более 11 миллиардов работающим с больными COVID-19

Финансы идут из резервного фонда

Более 11 миллиардов рублей выделило правительство на выплаты медикам, работающим с больными COVID-19. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 11 254 904,3 тыс. рублей", - сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

В распоряжении отмечается, что средства предоставляются российским регионам для обеспечения стимулирующих выплат. Они положены медицинским и иным работникам, непосредственно оказывающим медицинскую помощь гражданам с выявленной коронавирусной инфекцией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"