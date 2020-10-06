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Матпомощь к годовщине Битвы под Москвой получат 6 тыс. ветеранов

15:17
  • вторник
  • 06 октября 2020

Мэр утвердил размер выплат

Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому ветеранам будет оказана материальная помощь в честь годовщины Битвы под Москвой. Об этом заявили в пресс-службе мэра и правительства города по итогам заседания президиума правительства столицы.

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"Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в связи с 79-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сказано в сообщении.

Отмечается, что единовременную материальную помощь получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Также выплаты положены участникам обороны Москвы: награжденным медалью "За оборону Москвы", участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой, работникам предприятий, организаций и учреждений, военнослужащим, учащимся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившимся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

Представители вышеперечисленных категорий граждан получат по 20 тысяч рублей. Власти города предполагают, что деньги будут выплачены 6 тыс. 296 ветеранам.

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