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В Москве выросла нагрузка на поликлиники, врачи снова работают на износ

15:41
  • вторник
  • 06 октября 2020

Ситуация с распространением коронавируса продолжает обостряться

Нагрузка на столичные стационары и поликлиники из-за обострения ситуации с COVID-19 выросла, медики снова работают на износ. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

По его словам, каждый день прибавляется порядка 500 заболевших. "Мы пока со всем справляемся, но с каждым днем становится все тяжелее", - приводит АГН "Москва" слова Тяжельникова.

Специалист предупредил: если ситуация будет развиваться в том же темпе, то мест в медучреждениях скоро может не остаться. Тяжельников призвал москвичей носить средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию.

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