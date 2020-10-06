Смертельное "солнышко": ребенок погиб после катания на качелях в Перми

Врачи боролись за его жизнь 10 дней

Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело после гибели ребенка, который сорвался с качелей.

Трагедия произошла В Мотовилихинском районе Перми 27 сентября. Девятилетний мальчик, играя на детской площадке, решил сильно раскачаться на качелях и сделать "солнышко" - оборот на 360 градусов. Три оборота ребенок сделал благополучно, но на четвертом сорвался и вылетел на асфальт.

Мальчик получил тяжелые травмы. Его экстренно доставили в больницу. Врачи на протяжении 10 дней боролись за его жизнь, но 5 октября ребенка не стало.

По словам очевидцев, на качелях отсутствовал блокиратор, именно из-за этого ребенок смог сделать опасное "солнышко", пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Дело расследуется по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

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