Смертельное "солнышко": ребенок погиб после катания на качелях в Перми

Врачи боролись за его жизнь 10 дней
Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело после гибели ребенка, который сорвался с качелей.
Трагедия произошла В Мотовилихинском районе Перми 27 сентября. Девятилетний мальчик, играя на детской площадке, решил сильно раскачаться на качелях и сделать "солнышко" - оборот на 360 градусов. Три оборота ребенок сделал благополучно, но на четвертом сорвался и вылетел на асфальт.
Мальчик получил тяжелые травмы. Его экстренно доставили в больницу. Врачи на протяжении 10 дней боролись за его жизнь, но 5 октября ребенка не стало.
По словам очевидцев, на качелях отсутствовал блокиратор, именно из-за этого ребенок смог сделать опасное "солнышко", пишет kp.ru ("Комсомольская правда").
Дело расследуется по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"