Стало известно, сколько российские знаменитости зарабатывают в Instagram

Соцсети приносят им немаленькие деньги

Не секрет, что социальные сети приносят знаменитостям большой доход. Издание Teleprogramma рассказало, сколько денег российские звезды получают за рекламу в Instagram.

К примеру, Ольга Бузова, на аккаунт которой подписано без малого 22 миллиона человек, за один рекламный пост простит 400 тысяч рублей. А вот боец Хабиб Нурмагомедов, у которого число фолловеров лишь немногим меньше, чем у телеведущей (21,6 млн. человек), ежегодно зарабатывает на рекламе в Сети около 118 миллионов рублей.

Третьей в стране по количеству подписчиков стала Настя Ивлеева. За личной жизнью телеведущей наблюдают порядка 18 миллионов человек. За упоминание в Stories девушка берет от полумиллиона рублей, а пост будет стоить не меньше миллиона рублей.

Столько же за рекламу в Instagram просит и Тимати, у которого 16 миллионов подписчиков. Меньше всего стоит демонстрация товара в аккаунте у Ксении Бородиной – телеведущей достаточно 300 тысяч рублей за публикацию.

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