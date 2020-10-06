Врачи объяснили, кому противопоказана вакцинация от COVID-19

Речь идет о некоторых препаратах

Россиянам объяснили, кому противопоказана вакцинация от COVID-19. Не стоит делать прививку людям, в организме которых есть антитела IgG к коронавирусу, заявила профессор кафедры лабораторной медицины и генетики Института имени Алмазова, доктор биологических наук Ольга Калинина.

"В настоящий момент у нас разработана вакцина против коронавируса SARS-CoV-2. И, если у человека есть IgG конкретно к этому коронавирусу - а у нас в популяции циркулирует порядка семи возбудителей различных, относящихся к разным подсемействам - тогда вакцинация против COVID-19 не рекомендуется, у вас уже есть защитные антитела", - рассказала доктор на международном форуме "Дни вирусологии 2020".

В свою очередь, заведующий Лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа имени Смородинцева Андрей Комиссаров отметил, что не все вакцины нацелены на создание антительного ответа. Целью их разработчиков некоторых препаратов являлось создание устойчивого клеточного ответа против коронавирусной инфекции.

Считается, что наличие антител к коронавирусу класса G (IgG) говорит о перенесенном заболевании и о формирующемся иммунитете. Они появляются в организме после перенесенной болезни, напоминает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"