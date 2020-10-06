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Депутат Мосгордумы Александр Козлов рассказал о мерах борьбы с незаконными свалками в ТиНАО

16:32
  • вторник
  • 06 октября 2020

В Новой Москве установят больше тысячи ограждений

Больше тысячи ограничительных барьеров планируют установить в Троицком и Новомосковском округах Москвы для борьбы с нелегальными свалками. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Заграждения будут препятствовать проезду мусоровозов. На их установку, а также ликвидацию свалок, поселения Новой Москвы получат больше 100 миллионов рублей.

"К сожалению, свалки - одна из главных проблем ТиНАО по ряду причин: много лесов и "свободных" территорий, а камер видеонаблюдения не хватает. Всего планируется установить около 1170 ограничительных барьеров и бетонных блоков - препятствий для подъезда грузовой техники к местам возможного возникновения несанкционированных свалок - это должно предотвратить их разрастание", - сказал Козлов.

Он рассказал, что в ближайшее время планирует внести в Мосгордуму законопроект об увеличении штрафов за вывоз мусора в неположенное место. Сейчас они составляют 5 тысяч рублей для физических лиц и 50 тысяч – для юридических. По словам Козлова, этого недостаточно, поскольку доходы от мусорного бизнеса гораздо выше.

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