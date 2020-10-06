Депутат МГД Герасимов: в Москве продолжается развитие культурно-социальной инфраструктуры

Это позволяет выровнять потенциалы развития разных районов города

Появление новых культурных центров – один из ключевых элементов развития столицы. Об этом рассказал депутат Московской городской думы Евгений Герасимов.

"Это позволяет выровнять потенциалы развития разных районов города, снижает интенсивность маятниковой миграции тех районов, где отсутствуют центры общественного притяжения – и, прежде всего, культурно-развлекательные учреждения", - отметил парламентарий.

Депутат отметил, что в столице продолжается развитие культурно-социальной инфраструктуры. Строительство новых культурных центров в разных районах - важный элемент московской программы "Мой район", передает АГН "Москва".

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