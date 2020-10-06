ОДКБ отменила учения в Армении

Маневры были запланированы на конец октября

Организация Договора о коллективной безопасности перенесла учения сил оперативного реагирования на территории Армении. Маневры ОДКБ "Взаимодействие-2020" и учения разведподразделений "Поиск-2020" были запланированы на конец октября.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, перенос учений вызван неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Место и сроки проведения маневров сейчас обсуждаются.

В организации подчеркивают, что решение принималось за несколько недель до обострения обстановки в Нагорном Карабахе. Причина переноса – вспышки заболевания в Армении, где число заразившихся COVID-19 превысило 53 тысячи, передает ТАСС.

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