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Депутат МГД Щитов: на восьми перекрестках Москвы появились светофоры с совмещенной фазой

16:54
  • вторник
  • 06 октября 2020

Такое решение облегчает заторы на перекрестках

Организация дорожного движения в столице продолжает совершенствоваться. Об этом во вторник рассказал депутат Московской городской думы Кирилл Щитов.

По словам парламентария, на восьми перекрестках Москвы запустили так называемую совмещенную фазу светофора для одновременного движения пешеходов и машин.

"Это означает, что зеленый свет для пешеходов загорается чуть раньше, а горит одновременно с дополнительной секцией, разрешающей поворот автомобилей направо. Разумеется, у водителей поворачивающих машин сохраняется обязанность уступить дорогу пешеходам", - приводит АГН "Москва" слова Щитова.

Такое решение, указал депутат, облегчает заторы на перекрестках. "Это позволяет победить достаточно сильно беспокоящее и водителей, и пешеходов "мельтешение" сигналов светофора, при котором пересечь крупную улицу за одну фазу пешеходного светофора бывает затруднительно", - отметил Щитов.

В частности, новый светофорный режим введен на пересечении Симферопольского и Черноморского бульваров, Верхнего Сусального переулка и Верхней Сыромятнической улице, Солянки и Яузского бульвара.

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