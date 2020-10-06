Россияне смогут наблюдать Марс невооруженным глазом в ночь на 7 октября

Красная планета максимально приблизилась к Земле

Марс предстоящей ночью станет самой яркой звездой на небосклоне. Возможность понаблюдать за Красной планетой невооруженным глазом предоставляется россиянам не так уж часто – в последний раз это было в 1988 году.

В этот раз Марс приблизится к Земле на 66 миллионов километров. Наша планета подходит к Марсу каждые 780 дней, но из-за того что периоды обращения вокруг Солнца у них разные, эти "встречи" происходят на разных участках орбиты. Минимальное расстояние, на которое в принципе могут сблизиться Марс и Земля, составляет 55,7 миллиона километров, пояснила астроном Московского планетария Людмила Кошман.

По словам астронома, Марс сейчас самый яркий объект на небе, он виден сразу после захода Солнца. Красная планета сияет в три раза ярче, чем самая яркая звезда ночного неба -2,6 звездной величины. Положение Марса на небосклоне сейчас - чуть правее и выше Луны. Его отличает от звезд отсутствие мерцания - он постоянно светит красноватым светом, приводит комментарий астронома РИА Новости.

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