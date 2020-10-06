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Российская авиабаза в Киргизии переведена на усиленный режим

17:49
  • вторник
  • 06 октября 2020

В стране продолжаются протестные акции

Режим усиления противодействия терроризму введен на российской авиабазе Кант в Киргизии. Как сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа, это сделано для того, чтобы не допустить провокаций из-за обострения обстановки в республике.
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"На территории российской 999-й авиационной базы Кант введен режим усиления противодействия терроризму. Все запланированные мероприятия боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности проводятся в полном объеме", - сообщили в пресс-службе.

В Киргизии накануне начались массовые акции протеста оппозиции, несогласной с итогами выборов в парламент. Протестующие захватили здание парламента, а также освободили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева. В стране создан координационный комитет, оппозиция требует отставки действующего президента Сооронбая Жээнбекова.

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