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Россия будет готовиться к отмене санкций в отношении Украины

18:04
  • вторник
  • 06 октября 2020

Москва не может снимать ограничения в одностороннем порядке

Россия не может снять санкции в одностороннем порядке – она вводила ограничения только в ответ на действия других государств. Однако готовиться к возврату отношений Москвы и Киева в нормальное русло надо уже сейчас, заявил Владимир Путин.
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"Специфика заключается в том, что не мы вводили санкции. Все, что мы делаем, мы делаем в ответ. Тем не менее, готовиться к этому все равно нужно. Когда-то, надеюсь, это произойдет", - сказал президент России на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком.

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в разговоре с Путиным напомнил, что Россия была для Украины главным торговым партнером. По словам Медведчука, ситуация изменилась только в этом году. Политик отметил, что от санкций страдают не только предприятия и компании, но и их работники, передает ТАСС.

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