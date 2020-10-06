Украина решила разместить у себя британских десантников

450 военнослужащих высадились под Николаевом

Британские десантники могут обосноваться на Украине. Военнослужащие из Великобритании высадились на юге Незалежной во время учений "Объединенные усилия-2020". В украинском МИДе заявили: Киев не будет возражать, если британцы останутся надолго.

"Мы не против. Если они там десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать", - заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. В интервью вещательной корпорации Би-би-си Кулеба подчеркнул, что Лондон оказался в числе тех, кто оказывает Киеву практическую военную помощь.

450 британских военнослужащих прибыли на полигон в Николаевской области в сентябре. Десантников с вооружением и техникой доставили несколько военно-транспортных самолетов C-130 Королевских военно-воздушных сил. Они в числе 12 тысяч военнослужащих участвовали в учениях "Объединенные усилия - 2020" под наблюдением группы советников из стран НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"