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Путин рассказал о вмешательстве мировых финструктур в борьбу с терроризмом

18:58
  • вторник
  • 06 октября 2020

Организации пытались влиять на действия России на Северном Кавказе

Международные финансовые организации пытались вмешаться в борьбу, которую вела Россия с террористами на Северном Кавказе в конце 1990-х – начале 2000-х годов, заявил президент России. Владимир Путин признался, что для него это тогда было неожиданным.
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"Представители международных финансовых организаций на наши просьбы даже о продлении срока выплаты процентов по взятым ранее кредитам потребовали изменения внутриполитических курсов. В том числе и по сохранению нашей территориальной целостности - имею в виду нашу борьбу с бандами террористов на Кавказе", - рассказал Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

По словам президента, это было "фантастически неожиданно" - тем не менее, это факт. Путин напомнил, что в то время он занимал пост главы российского правительства.

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