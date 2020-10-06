В охваченной протестами Киргизии сменился премьер-министр

Последняя информация о ситуации в стране

В Кремле надеются на скорое урегулирование ситуации в Киргизии конституционным путем. Российский МИД также рассчитывает на разрешение кризиса без применения силы. Минувшей ночью в столице страны Бишкеке прошли массовые волнения из-за результатов парламентских выборов. А сегодня результаты голосования отменены, в стране сменился премьер-министр, а оппозиция говорит о необходимости отставки президента.

Центральная избирательная комиссия Киргизии вроде бы отменила результаты парламентских выборов из-за большого количества нарушений, но оппозиционным силам этого показалось мало. Они требуют отставки президента. И смены всех ключевых постов в стране. Административные здания захватили еще прошедшей ночью, поэтому на экстренное заседание депутаты собирались кто в Доме кино, кто - в отеле "Достук". В итоге кворум сначала не собрали, но, как сообщают киргизские информационные агентства, позже в гостинице необходимого количества всё-таки достигли. Протестующие камнями и палками требовали принять нужные решения.

В итоге назначили нового премьера. Им стал осужденный на 11 с половиной лет за незаконный митинг и захват в заложники губернатора и освобожденный во вторник после массовых беспорядков экс-депутат Садыр Жапаров. Во вторник суд, за одно заседание в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, его оправдал. Жапаров, кстати изначально вроде бы был против своего назначения таким путём.

Вместе с Жапаровым из СИЗО выпущены те, кого оппозиция считает политзаключенными. В том числе бывший глава республики Алмазбек Атамбаев, отбывающий 11 лет за коррупцию. Оппозиционные силы создали так называемый координационный совет. Однако внутри него сразу же возникли серьезные разногласия. Одни настаивают на смене власти конституционным путём. Другие - поменять всё немедленно. Вот как это происходит на примере ещё мэра Бишкека. Азиз Суракматов под давлением подал в отставку. Его кресло занял Жоошбек Коеналиев.

Президент страны утром выступил с обращением к нации. Призвал подумать о судьбе страны, которая должна быть выше личных политических амбиций. Ближе к вечеру, по итогам прошедшего дня, дал еще интервью на радио.

"Я считаю это незаконным захватом власти. С утра мы проходим то, что было дважды в стране. Мы снова вернулись к этому. А если отвечать на вопрос, можно ли было предупредить акцию протеста. Как показывают текущие события, это комплексные мероприятия, которые готовились на протяжении долгого времени в соответствии с планом. Это видно", - сказал он.

В стране и в Бишкеке в частности фактически прекратила свою работу милиция. Поэтому горожане призывают к созданию народных дружин, которые следили бы за порядком. Что явно не лишнее. Днём около пятисот человек напали на золотоносное месторождение "Джеруй". Набегам подвергся и единственный в стране завод, который аффинирует золото.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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