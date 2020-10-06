Борьба кланов: чем вызваны протесты в Киргизии

Эксперты объяснили истоки кризиса в стране

Нынешний кризис власти далеко не первый в новейшей киргизской истории. За тридцать лет постсоветской эпохи на президентском посту сменились пять человек. И передача власти чаще всего проходила крайне болезненно для всего общества. 15-летнее правление первого президента демократического Кыргызстана закончилось восстанием, получившим название Тюльпановой революции. С тех пор началась серия переворотов, безымянных, но не менее драматичных.

То, что сейчас происходит в Киргизии, для неё в принципе типично, говорят эксперты. Именно так заканчиваются почти все крупные выборы в этой стране, которая фактически поделена на север и юг. В 92-м даже всерьез обсуждался вопрос о разделении республики на два независимых государства. Однако первый президент Киргизии, северянин Аскар Акаев единство отстоял, пойдя на серьезные уступки южанам. В частности, именно их цвет - красный - был выбран в качестве цвета государственного флага. Но это лишь сбило пламя, но не затушило огонь межклановой борьбы за власть, новой виток которой и разворачивается сейчас в Бишкеке.

"Да, действительно, это борьба кланов. Да, действительно, южного и северного. Да, эта борьба кланов Киргизии, к сожалению, развивается уже не одно десятилетие. Это факт. И то, что сейчас происходит, это является очередным этапом этой борьбы", - рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Причем борьба эта идёт с переменным успехом для обеих сторон. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на новейшую историю Кыргызстана. Его первого президента Аскара Акаева (он, напомним, представлял "север"), свергли в 2005-м. Вместе с семьей он бежал в Россию, где проживает и по сей день. На посту главы государства его сменил Курманбек Бакиев, южанин, которого спустя пять лет правления ждала та же судьба и убежище в Белоруссии. На переходный период страну возглавила Роза Отумбаева, которая затем передала власть Алмазбеку Атамбаеву. Оба представители северных кланов. А в 2017-м году произошло, казалось бы, невозможное. Атамбаев мирно отдал бразды правления южанину Жээнбекову, нынешнему президенту Киргизии.

Правда, эта политическая идиллия длилась недолго. Выяснилось, что уходить на покой Атамбаев вовсе не собирался, начав планомерно зачищать правящую партию от сторонников действующего президента Киргизии, что не заметить было, конечно, нельзя. В итоге Жээнбеков, которого считали соратником Атамбаева, предпринял ответные меры.

"Получив полномочия президента, Жээнбеков начал оказывать давление на Атамбаева. Потому что Атамбаев при Жээнбекове, он будет таким "серым кардиналом". Не будет занимать руководящую должность. Но будет оставаться лидером самой крупной партии, имея в руках различные финансовые кадровые рычаги. Жээнбеков с этим не согласился. Возникли разногласия, вследствие чего было возбуждено уголовное дело", - отметил доцент МГИМО МИД России, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Решением парламента с Атамбаева была снята неприкосновенность, и он был вызван на допрос в статусе свидетеля, куда бывший президент Киргизии не явился, заняв оборону в своем доме в селе Кой-Тош при поддержке сторонников и односельчан. Спецназ несколько раз штурмовал резиденцию Атамбаева. В результате пострадали более 130 человек, а один из бойцов спецподразделения погиб.

Однако на этом этапе действующий президент Жээнбеков все-таки победил. Атамбаева арестовали. А в июне 2020 года приговорили к 11 годам заключения, из которых он отсидел всего четыре месяца и накануне был освобожден протестующими, взявшими штурмом СИЗО. Толпа встретила его овациями. А эксперты уже заговорили о новом лидере оппозиции и о том, что противостояние в Киргизии теперь вряд ли пойдёт на спад. А кое-кто увидел в этих событиях даже предпосылки к началу гражданской войны.

"Пока что в Киргизии власть слишком легко переходит из одних рук в другие, чтобы действительно возникло затяжное противостояние политических сил, которое и называется гражданской войной. Но каждый раз они рискуют. Каждый раз они рискуют, что это затяжное противостояние может возникнуть с самыми катастрофическими последствиями: и для страны, и для населения, да и для политической элиты", - рассуждает Владимир Жарихин.

Столь негативный сценарий, конечно, не выгоден и России, в которой работает более миллиона граждан Киргизии. Москву и Бишкек также связывают тесные экономические отношения в рамках ЕврАзЭС. Экономика, кстати, тоже находится в числе факторов, которые способствовали началу этих протестов. На них наложилась и не слишком удачная борьба киргизских властей с коронавирусом, объясняют эксперты. Да и сама система власти в стране фактически способствует постоянным политическим волнениям.

"То есть они перешли от такой суперпрезидентской республики с очень большими полномочиями у первого лица, к такому смешанному типу правления. Причем они ограничили и сроки пребывания лидеров у власти. И вот у них партийная система такая подвижная, где нет какой-то одной устоявшейся лидирующей партии", - рассказал Николай Топорнин.

К чему приведет нынешний катаклизм - пока непонятно. Однако если противостояние в Киргизии затянется, к процессу наверняка подключатся и внешние игроки, если уже не подключились. Слишком уж не вовремя начались эти события в Бишкеке, при наличии Белоруссии, Армении и Азербайджана. Хотя эту версию эксперты категорически отметают. Однако если полыхнет и в Таджикистане, где 11 октября пройдут президентские выборы, объяснить эту цепь событий простым совпадением уже вряд ли получится.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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