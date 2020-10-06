Путин встретился с лидерами фракций Госдумы

Что обсудил президент с парламентариями?

Первоочередные задачи, стоящие перед Госдумой, Владимир Путин обсудил с председателем палаты Вячеславом Володиным и лидерами четырёх партийных фракций. Приоритетное внимание депутаты уделяют сейчас законопроектам, которые необходимо принять во исполнение новых положений Конституции. Началась в парламенте и работа над бюджетом.

Встречи с лидерами четырёх ведущих партий страны для президента - мероприятие регулярное. В сегодняшней повестке дня - обсуждение текущих общеполитических вопросов, а также проработка вектора ключевых приоритетов.

"Мы сильны только вместе. Потенциал ваших партий подтвердил и единый день голосования 13 сентября. В стране прошло более 9 тысяч избирательных кампаний разных уровней. Свыше 20 партий и объединений привели своих кандидатов на выборные должности. Результаты партий так называемой первой четвёрки - они, конечно, самые высокие. Я хочу поздравить вас и ваших соратников с такой оценкой со стороны общества. Уверен, что вы хорошо понимаете, что такое доверие людей - это огромная ответственность. И это доверие, безусловно, нужно оправдать конструктивной работой. Угроза вируса ещё не ушла, она не отступила, но мы готовы к любому развитию ситуации. Будем действовать чётко и согласовано. Будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему здравоохранения. Уверен, что такие решения всегда найдут понимание и поддержку у вас во всех фракциях Думы", - отметил Путин.

Есть заболевшие и среди депутатов, однако в ближайшие дни на Охотном ряду приступят к рассмотрению бюджета на 2021 и два последующих года. Законодательный процесс не должен быть нарушен - уверен президент.

"Весной и летом - с вашим участием, уважаемые коллеги, - мы приняли целый ряд новых решений по дополнительной поддержке наших граждан, занятости, ключевых отраслей промышленности, малого и среднего бизнеса. Некоторые из этих мер носят не временный, даже не антикризисный, а долгосрочный характер и должны быть в полной мере отражены в новом трёхлетнем бюджете. Я прошу вас вместе с правительством и Советом Федерации, экспертным сообществом детально проработать все ключевые параметры, заложенные в бюджет. Приоритеты здесь - это финансирование социальных обязательств перед гражданами и, конечно, задач, связанных с движением страны вперёд, с достижением стратегических целей национального развития, намеченных на ближайшее десятилетие до 2030 года", - заявил Путин.

Законопроект о бюджете рассматривается вместе с образующими законами - их порядка 12. К тому же, все они так или иначе имеют отношение к главному финансовому закону страны. На обсуждении в Госдуме - много вопросов. Работа идёт круглосуточно.

"Сейчас планируем работу построить таким образом, чтобы, несмотря на проблемы, связанные с пандемией, а вы здесь уже сказали о том, что болеют и депутаты, причём, мы сейчас видим, что приезжая с регионов, стало больше депутатов болеть - поэтому, просим их соблюдать меры безопасности и стараемся спрашивать в этом плане с себя, переводя, в том числе, на дистанционные формы взаимодействия, допустим, ряд подразделений Государственной Думы. Делаем всё для того, чтобы сохранить работоспособность парламента", - сказал Володин.

Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов подчёркивает: страна проходит сложный этап с наименьшими потерями в том числе потому, что весной по инициативе президента были созданы резервные фонды. Во время пандемии появился закон, который дал правительству возможность в случае чрезвычайной ситуации регулировать цены на лекарства и медицинские изделия.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с президентом коснулся нескольких тем. Единство фракций по ключевым направлениям позволит добиться желаемого результата.

"Ситуация крайне драматическая и сложная. Она требует, вы особо подчеркнули во вступлении - сплочённости, патриотического подъёма и научно-технического прорыва. Мы обязаны все вместе решить эту задачу. Мы готовы трудиться активно во имя интереса своей державы", - отметил Зюганов.

Зашёл разговор и о возможном переносе единого дня голосования с сентября на любой другой месяц - инициативу предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"У нас северная страна! Люди не успевают отдохнуть! Вот сейчас мы школьников отпускаем на каникулы - а зачем мы вообще их позвали учиться? С 15 октября по всей стране начать учебный год! И для школы и для вузов! Пусть на юге сидят! Давайте понизим избирательный возраст. Мы паспорт выдаем в 14 лет - в 16 они уже всё умеют! Они миллионы зарабатывают в своих блогах! А мы им: "голосовать нельзя!" – сказал Жириновский.

Реформу реорганизации выборного процесса предложил и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Политик, в частности, предложил давать партиям альтернативу.

"Сейчас действует норма, что если та или иная партия участвует в выборах в законодательное собрание в регионах, проводит по партийным спискам хотя бы одного депутата хотя бы в одном регионе - она получает право без сбора подписей участвовать в государственных выборах в Думу. Я считаю, что всё-таки в этом случае надо немного порог увеличить, ну хотя бы пускай в 5 субъектах федерации они проведут своих депутатов по партийным спискам", - сказал Миронов.

В конце беседы президент поблагодарил всех за диалог и подчеркнул, что всегда готов к контакту. Для всех желающих поговорить с Путиным один на один встреча продолжилась в закрытом режиме.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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