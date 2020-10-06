Резервный ковид-госпиталь в "Сокольниках" принял первых пациентов

Уже во вторник приехали первые скорые с больными

Главврач городской клинической больницы имени Иноземцева Александр Митичкин сообщил, что временный госпиталь в "Сокольниках", который открылся накануне, принял первых пациентов.

"В настоящий момент работают уже все службы госпиталя, хорошо работает электронная история болезни, что сокращает нам время на оказание помощи пациентам. Больные максимально размещаются в комфортных условиях", - рассказал Митичкин.

Он отметил, что в настоящий момент отмечена непростая эпидобстановка. Врач напомнил о мерах по защите от коронавируса – носить маски, перчатки, использовать дезинфицирующие средства, а также минимизировать общение.

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