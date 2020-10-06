ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Резервный ковид-госпиталь в "Сокольниках" принял первых пациентов

19:41
  • вторник
  • 06 октября 2020

Уже во вторник приехали первые скорые с больными

Главврач городской клинической больницы имени Иноземцева Александр Митичкин сообщил, что временный госпиталь в "Сокольниках", который открылся накануне, принял первых пациентов.

"В настоящий момент работают уже все службы госпиталя, хорошо работает электронная история болезни, что сокращает нам время на оказание помощи пациентам. Больные максимально размещаются в комфортных условиях", - рассказал Митичкин.

Он отметил, что в настоящий момент отмечена непростая эпидобстановка. Врач напомнил о мерах по защите от коронавируса – носить маски, перчатки, использовать дезинфицирующие средства, а также минимизировать общение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пост медсестры на территории временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках
Пост медсестры на территории временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.