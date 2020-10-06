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Введение пропускного режима в столице властями не обсуждается

19:52
  • вторник
  • 06 октября 2020

Существующих мер достаточно

Существующих мер безопасности, введенных в столице, достаточно, чтобы ограничить распространение коронавируса. Планов введения пропускного режима у московских властей нет.
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"Сейчас об этом речи не идет, таких решений нет. Надеюсь, что те меры, которые сегодня существуют… если мы их будем строго соблюдать, достаточны для того, чтобы мы обеспечили снижение темпов роста коронавирусной инфекции", - заявил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

В столице указом мэра Москвы ужесточен контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования. Кроме того, Сергей Собянин обязал руководителей компаний и предприятий перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. Москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями с 28 сентября до 28 октября рекомендовано не выходить без необходимости из дома, напоминает ТАСС.

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