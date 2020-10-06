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Су-27 перехватил четыре британских самолета над Черным морем

20:41
  • вторник
  • 06 октября 2020

Нарушения границы не допущено

Сразу четыре натовских самолета пытались приблизиться к российской границе над Черным морем. Цели были обнаружены средствами контроля воздушного пространства, после чего навстречу им вылетел истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.
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"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135, два истребителя Typhoon, самолет-заправщик КС-3 ВВС Великобритании и сопроводил их над акваторией Черного моря", - сообщили в Национальном центре управления обороной России.

В Минобороны подчеркнули, что нарушения российской границы не допущено. Су-27, выполнив задачу, благополучно вернулся на аэродром базирования.

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