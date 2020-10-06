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Лондон испугался роста влияния Москвы на Анкару из-за Нагорного Карабаха

20:57
  • вторник
  • 06 октября 2020

Британский МИД считает, что Турция "падает в объятия" России

Укрепление отношений России и Турции может стать результатом конфликта в Нагорном Карабахе. К такому неожиданному выводу пришел глава британского МИДа Доминик Рааб. Он подчеркнул, что в регионе развернулась схватка за геополитические позиции.
Россия, Франция и США выступили с заявлением по Карабаху

"Несмотря на то, что иногда поведение наших турецких коллег по НАТО вызывает разочарование, мы должны очень внимательно относиться к риску того, что Турция падает в объятия России", - заявил Рааб, выступая в комитете по иностранным делам британского парламента. Министр добавил, что у конфликта могут быть "многочисленные стратегические последствия".

Боевые действия в Нагорном Карабахе тем временем продолжаются. Азербайджан заявляет об обстрелах своих городов с территории непризнанной республики, армянская сторона сообщает о жертвах среди мирных жителей. Участники Минской группы ОБСЕ – Россия, Франция и США – ранее призвали стороны к немедленному прекращению огня.

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