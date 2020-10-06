Роскосмос решил открыть собственный интернет-магазин

Российское агентство последует примеру НАСА
Товары с символикой российской ракетно-космической отрасли будут продаваться в интернет-магазине, который решил открыть Роскосмос. Созданием продукции и торговлей займется одно из подразделений комической корпорации – "Главкосмос".
"Запускаем новые такие инициативы, как интернет-магазин для мерча космического", - сообщил во время телеконференции "Перспективы космической отрасли России" генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов.
Лоскутов признался, что у него "на душе кошки скребут", когда он видит, как российская молодежь раскупает футболки с символикой НАСА. По его словам, компания последует примеру американского агентства и SpaceX. Гендиректор убежден, что вся ракетно-космическая отрасль России достойна того, чтобы ею интересовались и продукцию с ее логотипами хотелось носить, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"