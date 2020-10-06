Пашинян заявил о готовности к уступкам в карабахском конфликте

При условии, что к этому готовы и в Баку

Взаимные уступки – основа для урегулирования конфликтов. Ереван готов к компромиссам в ситуации вокруг Нагорного Карабаха – при условии встречных шагов со стороны Баку, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан", - сказал Пашинян в интервью агентству France-Presse.

В то же время армянский премьер выразил убежденность, что Россия выполнит свои договорные обязательства в сфере военного сотрудничества с Арменией. Если, конечно, этого потребует развитие ситуации, добавил премьер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"