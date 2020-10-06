ФАС назвала максимальную цену вакцины от коронавируса

Высокую стоимость объясняют тем, что производство только началось

Высокая стоимость вакцины от коронавируса объясняется тем, что в настоящее время препарат выпускается относительно маленькими партиями. А для расширения производства нужен капитал, пояснил глава Федеральной антимонопольной службы.

Игорь Артемьев подчеркнул, что в дальнейшем цена лекарства будет только снижаться. Как сказано в заявлении главы ФАС, стоимость одной дозы российской вакцины от COVID-19 не превысит 1 тысячи рублей.

Массовое производство первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи, стартовало 15 августа. Первыми "Спутник V" получат медики и граждане из группы риска, а массовая вакцинация начнется в 2021 году.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что вторая российская вакцина от коронавируса разработки центра "Вектор" будет зарегистрирована в середине октября. Клинические испытания запатентованного препарата "ЭпиВакКорона" завершились 30 сентября, передает ТАСС.

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