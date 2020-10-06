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Несоблюдение эпидрежима москвичами может вызвать нехватку коек в стационарах

21:57
  • вторник
  • 06 октября 2020

Перепрофилировать обычные больницы в инфекционные довольно сложно

Соблюдение мер безопасности жителями столицы – важнейшее условие борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Нарушение горожанами эпидемических мер может привести к тому, что коек в стационарах для больных с COVID-19 не будет хватать, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Ракова рассказала о работе московских школ в ближайшее время

"На сегодняшний день мы имеем необходимые резервы. Но давайте будем откровенны, коек всегда конечное количество. И сколько бы мы их не разворачивали, им когда-то придет конец. Сегодня вы откажетесь надевать маску, завтра кто-то из ваших близких может просто оказаться здесь", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия-1".

Заммэра рассказала, что решение расконсервировать временные госпитали вместо перепрофилирования стационаров, как это было весной, принято в связи с тем, что власти не хотят останавливать оказание плановой медицинской помощи. Ракова подчеркнула, что большинство больниц очень сложно адаптировать под требования инфекционных.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл резервный коронавирусный госпиталь в выставочном центре "Сокольники" и еще один госпиталь - в ледовом дворце "Крылатское". По словам Раковой, при необходимости могут расконсервировать еще два временных госпиталя для больных COVID-19 – ТЦ "Москва" и центр на ВДНХ.

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