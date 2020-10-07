Назван главный признак тяжелого развития COVID-19

Поначалу болезнь может не доставлять дискомфорта

Врач-инфекционист из Израиля Галина Гольцман рассказала, в каких случаях при коронавирусе необходимо обращаться к врачу, даже если пациент чувствует себя хорошо и не имеет жалоб.

Медик напомнила, что для заболевших коронавирусом очень важно контролировать уровень насыщения крови кислородом – сатурацию – даже при отсутствии явных симптомов, иначе можно пропустить признаки тяжелого развития болезни.

Гольцман подчеркнула, что в некоторых случаях гипоксия может начинаться без симптомов. Чтобы контролировать сатурацию, стоит купить пульсоксиметр, с помощью которого можно измерять насыщение крови кислородом, передает РИА Новости.

"Потому что есть такое явление, которое в медицине называют "счастливой гипоксией" — когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо. Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии — необходимо ехать в больницу", - добавила инфекционист.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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