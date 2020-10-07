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Эстония захотела перекрыть России доступ в Балтийское море

08:48
  • среда
  • 07 октября 2020

Желание страны вызывает недоумение

Если Россия только посмеет грозить Эстонии с моря, то Эстония мигом перекроет Финский залив для российских подлодок и кораблей. Польский ресурс Defense24, посвященный отчетам о том, как славно вооружаются страны Балтии и сама Польша, поделился информацией, которую кратко изложили и наши инфосайты.

В 2021 году оборонные расходы небольшого балтийского государства вырастут до суммы 645 с лишним миллионов евро  – это более 2% ВВП. Даже больше, чем Дональд Трамп велел странам НАТО тратить на оборону.

Значительные средства из эстонского бюджета пойдут на усиление береговой охраны, мин накупят, сообщает нам польский сайт, а возможно и иные средства, способные поражать корабли.

Эстония сдула пыль с доктрины, придуманной еще до Второй мировой войны, которая предписывала с помощью подводных лодок и береговых батарей перекрыть Финский залив в случае советской агрессии.

Кто же сейчас, в 2020-м так грозит Эстонии в холодных водах Финского залива? Советского союза нет, а без агрессии и жизнь не мила? Все эти грозные и дорогостоящие сценарии по блокированию акваторий… Зачем? Самые эффективные рецепты давно уже показаны в шпионских в фильмах и даже старых советских мультиках, которые не хуже, чем грозные эстонские ролики про несокрушимую армию.

В действительности все не так, как на самом деле.

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