Молодежь привыкла к большим деньгам: политолог о причинах волнений в Киргизии

В стране снова борются кланы

В Киргизии не стихают беспорядки. Неизвестные проникли на предприятия золотодобывающей отрасли, которая приносит значительный доход в госбюджет, и разграбили склады. Во вторник были отменены результаты голосования на парламентских выборах, из-за которых и вспыхнули беспорядки, но парламент пока продолжит работу в текущем составе, до избрания депутатов нового созыва.

Своим мнением о происходящем в Киргизии в эфире программы "События. 25-й час" поделился заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Мы видим борьбу кланов, которые, к сожалению, еще отличаются по территориальному признаку – юг против севера. Очередной акт борьбы вместо того, чтобы один раз попытаться договориться, попытаться поделить полномочия, они все перетягивают канат то в одну сторону, то в другую. Еще одна специфическая особенность в Киргизии – беспорядки обычно происходят, когда возникают определенные экономические проблемы в России. Потому что значительная часть населения – молодежь, которая привыкла работать в России, в первую очередь, в Москве и области. Они пересылают семьям значительную часть национального дохода Киргизии. Они привыкли к определённому уровню потребления и зарплат. Это здесь они кажутся маленькими, а там – это большие деньги. А сейчас граница закрыта, они не могут приехать, но они не хотят и работать там за другие деньги. Да и для такого количества людей работы там нет", - сказал Жарихин.

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