Дружинники взяли под контроль ситуацию в Бишкеке

В городе орудуют мародеры

Жители Бишкека объединились в дружины, чтобы защитить город от мародёров. Очевидцы делятся кадрами погромов в торговых центрах и кафе. Толпа митингующих накануне направилась к резиденции президента на юге столицы Киргизии с требованием его отставки. По пути некоторые участники шествия начали бить витрины.

Во вторник результаты голосования на парламентских выборах, из-за которых и вспыхнули протесты, были отменены. А сегодня ожидается назначение главы временного правительства.

За последние годы, с так называемой "Тюльпановой революции" в марте 2005-го, в республике регулярно происходят перевороты - безымянные, но не менее драматичные.

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