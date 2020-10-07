ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дружинники взяли под контроль ситуацию в Бишкеке

09:26
  • среда
  • 07 октября 2020

В городе орудуют мародеры

Жители Бишкека объединились в дружины, чтобы защитить город от мародёров. Очевидцы делятся кадрами погромов в  торговых центрах и кафе. Толпа митингующих накануне направилась к резиденции президента на юге столицы Киргизии с требованием его отставки. По пути некоторые участники шествия  начали бить витрины.

Во вторник результаты голосования на парламентских выборах, из-за которых и вспыхнули протесты, были отменены. А сегодня ожидается назначение главы временного правительства.

За последние годы, с так называемой "Тюльпановой революции" в марте 2005-го, в республике регулярно происходят перевороты - безымянные, но не менее драматичные.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Протесты в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.