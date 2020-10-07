Автобус, грузовик и две легковушки столкнулись в центре Москвы

Есть пострадавший

Грузовик, пассажирский автобус и два легковых автомобиля столкнулись в центре Москвы.

ДТП произошло в районе Крымского моста. По предварительным данным, сначала столкнулись водитель грузовика Porter и автобус, а затем задели две машины. Фургон получил серьезные повреждения.

Пострадал водитель грузовика. На данный момент его осматривают медики и решают вопрос о госпитализации, пишет агентство "Москва".

Сотрудники ГИБДД перекрыли движение транспорта по внутренней стороне дороги. На месте аварии образовалась пробка.

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