Автобус, грузовик и две легковушки столкнулись в центре Москвы

Есть пострадавший
Грузовик, пассажирский автобус и два легковых автомобиля столкнулись в центре Москвы.
ДТП произошло в районе Крымского моста. По предварительным данным, сначала столкнулись водитель грузовика Porter и автобус, а затем задели две машины. Фургон получил серьезные повреждения.
Пострадал водитель грузовика. На данный момент его осматривают медики и решают вопрос о госпитализации, пишет агентство "Москва".
Сотрудники ГИБДД перекрыли движение транспорта по внутренней стороне дороги. На месте аварии образовалась пробка.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: