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Отцов и матерей предложили уравнять в декретных правах

08:35
  • среда
  • 07 октября 2020

Иногда основную заботу о воспитании ребенка берет на себя муж

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила уравнять отцов в правах с матерями, чтобы во время декретного отпуска они тоже могли получить профессиональное образование или пройти курсы повышения квалификации. 
Москвички в декрете смогут получить новую профессию бесплатно

Автор инициативы отметила, что находящаяся в декрете женщина может обратиться в службу занятости и бесплатно пройти обучение. Благодаря этому ей проще устроиться на работу после того, как ребенку исполняется три года. Для отцов, которые уходят в декрет, законодательство не предусматривает таких преимуществ.  

"В связи с этим я предлагаю внести изменения в законодательство, чтобы папа тоже мог получить возможность профессионального обучения или дополнительного профессионального образования", - цитирует Бессараб "Известия"

Она направила в Минтруд соответствующий законопроект. 

По данным Фонда социального страхования, в июле пособие по уходу за ребенком получали 1,47 млн человек. Свыше 30 тысяч россиянок заключили договора на организацию переобучения и повышения квалификации. 

Директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС, эксперт по рынку труда Любовь Храпылина сказала, что в России не более 2% мужчин берут декретный отпуск. 

"Но на самом деле совершенно не важно, много таких мужчин или мало. Их все равно надо поддерживать и облегчить им процесс возвращения на рынок труда. Уход за ребенком - это монотонные однообразные обязанности, профессиональные навыки в таких условиях теряются очень быстро", - считает Храпылина. 

Директор по развитию Национальной родительской ассоциации (НРА) Марианна Шевченко восприняла законопроект Светланы Бессараб как способ популяризировать декрет для отцов. 

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