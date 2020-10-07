В Ялте загорелся военный санаторий (видео)

Огнем охвачены кровля и верхние этажи

В Крыму загорелась крыша военного санатория краснознаменного Черноморского флота "Ялта".

На данный момент огнем охвачена вся кровля и верхние этажи здания. Площадь пожара составляет порядка 1 000 квадратных метров, пишет ТАСС. Возгорание тушат по второму номеру сложности. Постояльцы отеля и персонал эвакуированы. Информации о пострадавших нет.

В тушении принимают участие 43 пожарных и 13 единиц техники. Источник "Интерфакса" сообщает, что пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

Как передает агентство ФАН, в корпусе отдыхали военнослужащие с семьями. Пожар начался около шести утра.

"Нам начали стучать в двери и просили быстро выходить. Мы сначала думали, что это учебная тревога, поэтому вещи не брали. Потом быстренько успели схватить документы и набросать в чемодан некоторую одежду. Мы жили на 6 этаже. Приехали сюда из Сибири. Успели отдохнуть 5 дней", - рассказал очевидец.

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