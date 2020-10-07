Россиянам рассказали о мошенничестве с "долгами" по ЖКХ

Злоумышленники могут найти много предлогов, чтобы попасть в чужую квартиру

Россияне всё чаще сталкиваются с мошенническими схемами, в которых к ним приходят ложные сотрудники полиции, ЖКХ или даже судебные приставы. Злоумышленники под предлогом вымышленных задолженностей и нарушений вымогают у граждан деньги. Эксперты рассказали, как не попасться на уловки мошенников.

"Так, "работая" вдвоем, один из мошенников, по легенде, представится сотрудником вашей управляющей компании, а другой - сотрудником государственной службы. Люди в форме подсознательно вызывают доверие у граждан, особенно если вместе с ними пришли "представители" управляющей компании", - объяснил эксперт.

Он посоветовал сначала убедиться, что "гости" - действительно те, за кого себя выдают, и только после этого пускать их в дом. Для этого можно позвонить в организации, представителями которых они якобы являются, передает РИА Новости.

Среди уловок могут быть "плановые обходы", мнимые задолженности и даже угрозы отключить свет, газ и воду за неуплату. Эксперты призвали предупредить о действиях мошенников пожилых родственников и объяснить, что никакие долги не могут быть оплачены лично – все задолженности такого рода оплачиваются только через банк.

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