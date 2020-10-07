Туристка сравнила новые условия в турецких отелях с попрошайничеством

Женщине оказались неприятны новые условия

Туристка из России рассказала о новых правилах в турецких отелях. Женщине не понравились новые правила по организации питания, которые она назвала "попрошайничеством".

Из-за пандемии коронавируса в отелях и гостиницах Турции пришлось изменить полюбившуюся многим россиянам систему "шведского стола". Отныне отдыхающие не могут самостоятельно класть еду в тарелки – за них это делает обслуживающий персонал.

Женщина призналась, что ей было "неприятно попрошайничать, протягивая кому-то тарелку". По ее словам, сотрудники отеля не всегда кладут столько еды, сколько хочет отдыхающий. Порой ее получается слишком много или слишком мало. В последнем случае туристам приходится просить добавки, но многие стесняются это делать.

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