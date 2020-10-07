ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Туристка сравнила новые условия в турецких отелях с попрошайничеством

09:02
  • среда
  • 07 октября 2020

Женщине оказались неприятны новые условия

Туристка из России рассказала о новых правилах в турецких отелях. Женщине не понравились новые правила по организации питания, которые она назвала "попрошайничеством".

Туроператоры попросили Мишустина избавить их от налогов
Продажа туров с кешбэком возобновится 15 октября

Из-за пандемии коронавируса в отелях и гостиницах Турции пришлось изменить полюбившуюся многим россиянам систему "шведского стола". Отныне отдыхающие не могут самостоятельно класть еду в тарелки – за них это делает обслуживающий персонал.

Женщина призналась, что ей было "неприятно попрошайничать, протягивая кому-то тарелку". По ее словам, сотрудники отеля не всегда кладут столько еды, сколько хочет отдыхающий. Порой ее получается слишком много или слишком мало. В последнем случае туристам приходится просить добавки, но многие стесняются это делать.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Шведский стол
Шведский стол
Турция
Турция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.