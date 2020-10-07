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Россияне пожаловались на качество колбасных изделий и бензина

09:07
  • среда
  • 07 октября 2020

Цены не соответствуют качеству

Специалисты Роскачества выяснили, что россияне в целом довольны качеством продовольственных и непродовольственных товаров, однако нарекания все же имеются. 
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"Меньше всего потребители удовлетворены качеством колбасных изделий - 57%, замороженных полуфабрикатов (котлеты, пельмени, блинчики и так далее) - 59% и мясных консервов - 60%", - приводит РИА Новости выдержку из исследования Роскачества. 

39% покупателей считают, что цена колбас зачастую не соответствует их качеству. 31% недовольны вкусом и запахом замороженных полуфабрикатов. 26% респондентов пожаловались на ненатуральный состав и содержание вредных веществ в мясных консервах. 

Что касается непродовольственных товаров, то граждане России меньше всего довольны качеством бензина. Свое недовольство выразили 66% опрошенных. По мнению большинства, цена на топливо не соответствует качеству. 

В число товаров, которые вызвали небольшие нарекания со стороны потребителей, попали обувь (она быстро теряет внешний вид, считают респонденты) и детские игрушки (они содержат ненатуральные компоненты и быстро теряют товарный вид). 

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