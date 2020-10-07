Озвучены реальные зарплаты пилотов и бортпроводников

Рядовые сотрудники авиации получают меньше, чем кажется

Бывшая стюардесса из России рассказала, какие в действительности доходы у бортпроводников и пилотов. Оказалось, что зарплата у сотрудников авиации рассчитывается из нескольких слагаемых.

По словам экс-стюардессы, заработная плата напрямую зависит не только от оклада, но и от авиационного налета – количества часов, которые сотрудник провел в небе за прошедший месяц.

"Рядовой бортпроводник получает 30-60 тысяч рублей, старший бортпроводник — 60-100 тысяч рублей, второй пилот — 150-300 и командир воздушного судна — 300-600 тысяч рублей", - рассказала девушка.

Она отметила, что мужчин берут на должность бортпроводника с большим желанием, чем женщин. Это связано с тем, что на борту воздушного лайнера всегда требуются представители сильного пола среди экипажа.

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