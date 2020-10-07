Лукашенко поздравил Путина с 68-летием и назвал его надежным другом

Он пожелал своему коллеге здоровья и новых достижений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения – 7 октября президенту исполнилось 68 лет.

Белорусский лидер пожелал имениннику крепкого здоровья, свершения всех планов и новых достижений на высшем государственном посту, передает РИА Новости.

Лукашенко отметил, что высоко ценит своего соседа как надежного друга и последовательного сторонника расширения интеграционных процессов Союзного государства.

Россия под управлением Путина идет по пути эффективного социально-экономического развития имеет авторитет в мире и пользуется поддержкой россиян, уверен Лукашенко.

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