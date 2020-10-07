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Детский омбудсмен Кузнецова переболела коронавирусом вместе с семьей

09:39
  • среда
  • 07 октября 2020

Правозащитник - мать семерых детей и жена священника

Детский омбудсмен Анна Кузнецова переболела коронавирусной инфекцией.

Уполномоченный по правам человека рассказала РИА Новости, что вся ее семья переболела COVID-19 в легкой форме. Правозащитник замужем за священником, семья воспитывает семерых детей – сына Петра Кузнецова родила в мае 2020 года. Все пожилые родственники на время уехали жить в другое место.

"Мы остались семьей и переболели, слава Богу, не в сложной форме, особенно дети <…> Средства защиты, меры предосторожности, конечно, никто не отменял, потому что в нашей семье маленький ребенок, и, конечно, дети приучились уже сейчас кидаться не к Петеньке, а мыть руки скорее", - рассказала Кузнецова.

Отвечая на вопрос, планирует ли она делать вакцину от коронавируса, омбудсмен сказала: "Мне уже поздно, если честно".

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