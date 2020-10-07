Анастасия Макеева встретила новую любовь с дрелью в руках

Дело было на даче

38-летняя актриса и певица Анастасия Макеева, которая недавно развелась с третьим мужем, нашла нового мужчину.

В сентябре Макеева намекнула, что у нее все хорошо в личной жизни, несмотря на развод. "Люди друг друга разлюбили, стало плохо, это же не страшно. Это же не крест", - сказала звезда, которая старается никогда не терять оптимизма. Как оказалось, Макеева рассталась с третьим мужем в ноябре, но официально развод был оформлен только в феврале.

Накануне Анастасия Макеева пришла на шоу Аллы Довлатовой и рассказала, что со своим новым бойфрендом она встретилась на стройке. "Познакомились во время работ на моей даче. Знаешь ли, слабая женщина с дрелью в руках - это всегда очень привлекательно. Обязательно появится мужчина, который захочет ей помочь", - пошутила знаменитость.

Макеева пока не хочет раскрывать личность возлюбленного. Всему свое время.

Напомним, что первым мужем артистки стал актер Петр Кислов, а вторым - актер и композитор Глеб Матвейчук. По словам Макеевой, она буквально растворилась в Матвейчуке. За адвоката Александра Саковича актриса вышла замуж два года назад. По слухам, адвокат закрутил роман с актрисой Екатериной Седик.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"