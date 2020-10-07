Собянин ответил на вопросы москвичей о "коронавирусных ограничениях"

Ситуация с ковидом лучше не становится

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте ответил на вопросы москвичей о новых коронавирусных ограничениях. По словам мэра, ситуация с COVID-19 в городе меняется не в лучшую сторону. Из-за этого власти просили пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим, а также приостановили для них бесплатный проезд в общественном транспорте.

Введенные в конце сентября меры касаются и тех, кто уже переболел коронавирусом. По словам Собянина, ученые пока мало знают о COVID-19 и о длительности приобретенного иммунитета.

"Неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета, и могут заболеть повторно. С практической точки зрения – как отличить переболевших от не болевших людей? Согласны ли вы с тем, что полицейский на улице, продавец в магазине или начальник на работе сможет потребовать от вас раскрыть свой "ковидный" статус? Наконец, официальное разделение людей "переболевших" и "не болевших" неизбежно простимулирует черный рынок поддельных справок и сертификатов", - написал Собянин.

Кроме того, самоизоляцию должны соблюдать те, кто проживает вместе с заболевшим коронавирусом. Им будут выдавать так называемый карантинный больничный. Самоизоляцию должны соблюдать также диабетики и беременные.

Задают москвичи и вопросы о "масочных" рейдах в общественных местах. В частности, горожан интересует, могут ли продавцы отказать в обслуживании покупателю из-за отсутствия маски. По словам мэра, сотрудники магазинов действительно имеют такое право. Также они могут попросить покупателя покинуть территорию магазина, если он отказывается надеть маску.

Собянин напомнил, что средства защиты обязаны носить и пассажиры общественного транспорта. С 1 октября стоимость масок в метро была снижена до 5 рублей. Перчатки же помогут защититься от контактов с различными поверхностями.

Комментируя продление каникул в школах, мэр Москвы заметил, что власти не обязывают частные учебные заведения и кружки последовать примеру, но все же рекомендуют им это сделать.

"Продолжать работать в обычном режиме им неудобно. Ведь дети из частных школ одновременно посещают городские учреждения дополнительного образования. А в частные секции и кружки ходят дети из городских школ. Чтобы не создавать проблем для родителей и детей, лучше сделать паузу всем одновременно. Многие частные учебные заведения последовали этому совету", - написал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"